Galatasaray’da 4 isimle Yollar Ayrılıyor

Galatasaray’da sezon sonu için kapsamlı bir kadro değişimi gündemde. Sarı-kırmızılı yönetimin, aralarında Mauro Icardi’nin de bulunduğu dört isimle yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sabah gazetesinin göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi ile vedalaşılması planlanıyor. Ara transfer döneminde kiralanan Yaser Asprilla için ise satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtiliyor.

TORREİRA AYRILMAK İSTİYOR

Takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira’nın Güney Amerika’ya dönme isteği nedeniyle ayrılığa yakın olduğu ifade edilirken, Davinson Sanchez için de gelecek cazip tekliflerin değerlendirileceği kaydediliyor.

DOYMUŞLUK SORUNU

Yönetimin bu kararları almasında, takım içinde oluştuğu öne sürülen 'doymuşluk' ve 'mental yorgunluk' hissinin etkili olduğu iddia ediliyor.

