Trabzonspor'da Onuachu Seferberliği

Bordo-mavililerde sakatlığı süren Paul Onuachu için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. Onuachu’nun yokluğunda kritik puanlar bırakan Trabzonspor’da hedef oyuncunun Başakşehir maçına yetiştirilmesi.

Trabzonspor'da Onuachu Seferberliği
Bordo-mavili kulüpte teknik heyet, golcü oyuncunun pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi adına sağlık ekibine talimat verdi.

Son olarak Alanyaspor maçı öncesinde antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Onuachu, bu gelişme üzerine maç kadrosundan çıkarılmıştı. Yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmaması ise teknik heyeti sevindirdi.

'SÜREÇ HIZLANDIRILSIN' TALEBİ

Teknik ekip, yıldız oyuncunun antrenman performansını yakından takip ederken, kulüp doktorlarıyla yapılan görüşmelerde sürecin hızlandırılması talep edildi.

Onuachu’nun durumu gün gün değerlendirilirken, Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç saatine yakın belli olacak.

TRABZONSPOR AĞIR YARA ALDI

Bu sezon gol yollarında takımın en önemli silahlarından biri olan Nijeryalı santrforun yokluğu, Trabzonspor’a liderlik mücadelesinde ağır yara verdi. Bordo-mavililer, Onuachu’nun forma giymediği 4 karşılaşmada toplam 7 puan kaybetti.

Taraftarlar deneyimli golcünün bir an önce sahalara dönmesini beklerken, teknik heyetin risk alıp almayacağı ise kritik Başakşehir mücadelesinde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

