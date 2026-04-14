Galatasaray'da Alarm! İşte Krizin 4 Temel Nedeni

Ligin lideri Galatasaray son 3 maçta 5 puan kaybedince eleştiriler arttı. Bu düşüşün arkasında 4 temel nedenin olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, kısa süre öncesine kadar ligin en net şampiyonluk adayıydı. Ancak son üç maçta kaybedilen 5 puan, zirvedeki farkı eriterek yarışın seyrini değiştirdi. Bu süreçte eleştirilerin merkezine yerleşen isim Mauro Icardi oldu. Sabah gazetesinin haberine göre kriz, tek bir oyuncuyla açıklanamayacak kadar katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. İşte o 4 temel neden:

1. TEKNİK DÜŞÜŞ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Son 3 sezonda şampiyonluğa ulaşan ve ezber ilk 11'i olan Okan Buruk bu sezon çeşitli nedenlerle maç kadrosunu değiştiriyor. Başta Icardi olmak üzere futbolcuları kaybetmeye başlayan Buruk, son haftalardaki kötü futbola çare bulamıyor, kendisini analiz eden rakiplerine artık diş geçiremiyor.

2. PLANSIZLIK

Özellikle Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın hücum presi yok oluyor. Forvet hattında Icardi veya Barış Alper oynadığında da bu sistem işlemiyor. B planıysa bir türlü devreye giremiyor.

3. DOYGUNLUK VE FİZİKSEL ÇÖKÜŞ

Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre olan Galatasaray, Süper Lig'e gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk Kemerburgaz'da hissediliyor ve sıkıntıya giren maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunlukla birlikte sakatlıklar da arttı.

4. KULÜBENİN SKOR KATKISI DÜŞTÜ

Son 3 şampiyonlukta kulübeden gelen futbolcuların skor katkısı önemliydi. Midtsjö, Carlos Vinicius, Berkan Kutlu ve Alvaro Morata'nın yaptıklarını bu sezon yedek oyuncular başaramadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
