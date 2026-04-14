Tam da Galatasaray Maçı Öncesi... Volkan Demirel’den Kritik Hamle

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Gençlerbirliği Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Teknik direktör Volkan Demirel, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’yu kadro dışı bıraktı.

Kulüp kaynaklarına göre kararın teknik heyet ve yönetimin ortak değerlendirmesi sonucu alındığı ifade edildi. Ancak zamanlama, kararın yalnızca performansla sınırlı olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı ekipte etkili performans sergileyen Onyekuru’nun, eski takımına karşı oynanacak maç öncesi kadro dışı kalması dikkat çekti.