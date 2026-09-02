Galatasaray’da Rafael Leao İçin Beklenen Tarih Belli Oldu! İşte İlk Maçı

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Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao’yu sahada görmek isteyen taraftarlar için Portekizli yıldızın ne zaman kadroya gireceğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Milan’dan transfer edilen Leao’nun sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkmak için hazırlıklarını sürdürdüğü ve önümüzdeki hafta kadroya dahil edilmesinin beklendiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENMİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre Teknik Direktör Okan Buruk, bireysel program çerçevesinde çalışmalarına devam eden Rafael Leao’yu Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyi planlamıyor. Portekizli futbolcunun hedefinin ise Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte takıma katılmak olduğu aktarıldı. Leao’nun 9 Eylül’de oynanacak Sporting karşılaşmasına kadar hazır hale gelmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: Sözcü