Filenin Sultanları Durdurulamıyor: Azerbaycan’ı Set Vermeden Süpürüp Çeyrek Finale Uçtuk!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk voleybolunun gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk unvanını korumak için çıktığı Avrupa sahnesinde bir engeli daha kayıpsız geçti. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda kardeş ülke Azerbaycan ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadıkları müsabakada hata yapmadı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanlar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı.

İLK SETTE FİLE ÖNÜNDE DUVAR ÖRDÜK

Mücadeleye file önünde muazzam bir blok ve hücum etkinliğiyle başlayan milli takımımız, ilk andan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Azerbaycan'ın hücum organizasyonlarını savunmada mükemmel karşılayan ve hücumda etkili smaçlarla sayıya çeviren Sultanlar, baştan sona domine ettiği ilk seti 25-14 gibi net bir skorla hanesine yazdırdı.

VARGAS ALEV ALDI

Müsabakanın ikinci seti daha çekişmeli bir mücadeleye sahne olsa da dünyaca ünlü pasör çaprazımız Melissa Vargas'ın üst üste bulduğu etkili servis sayıları ve savunmadaki blok duvarımız, Azerbaycan'ın öne geçme çabalarını boşa çıkardı. Tempoyu elinde tutan ay-yıldızlı ekip, bu seti de 25-16 önde tamamlayarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ CEPTE

Üçüncü sette Azerbaycan takımı maça tutunabilmek için tüm riskleri aldı. Karşılıklı sayılarla ilerleyen setin son bölümünde skor 21-21'de eşitlendi. Milli takımımız, hata yapmayarak seti 25-22, maçı da 3-0 kazanarak çeyrek final biletini cebine koydu.

SIRADAKİ DURAK ALMANYA

Son 16 turunu set vermeden geçen son Avrupa şampiyonu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi de resmen belli oldu. Filenin Sultanları, 3 Eylül Perşembe günü yarı finale yükselebilmek için Almanya ile kozlarını paylaşacak. Dev müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başlanacağı açıklandı.

RAHİMOVA'YA VEDA VE VOLKAN DEMİREL SÜRPRİZİ

Maçın ardından salonda duygusal anlar yaşandı. Azerbaycan voleybolunun efsane isimlerinden olan ve milli takım kariyerini bu maçla noktalayan Polina Rahimova'ya, Türk ve Azerbaycanlı yetkililer tarafından sahada çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Öte yandan spor dünyasından ünlü teknik direktör Volkan Demirel de karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip ederek Filenin Sultanları'na destek veren isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA