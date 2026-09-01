Trabzonspor’u Gençlerbirliği Maçına Eski Hocası Hazırlayacak

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Trendyol Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıpları ve son olarak Amed SK karşısında alınan mağlubiyet, Trabzonspor'da köklü bir değişimin fitilini ateşledi. Bordo-mavili kulüpte eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.

Radikal kararlar alan bordo-mavili yönetim, yeni teknik adam belirleme çalışmaları titizlikle devam ederken, ligin 4. haftasındaki kritik randevu öncesinde takımı geçici olarak kulübü yakından tanıyan tanıdık bir isme teslim etti.

HOCA ARAYIŞINDA GEÇİCİ FORMÜL

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik stratejik sürecin arka planda titizlikle devam ettiği vurgulandı. Bu geçiş evresinde takımı pazar günkü maça hazırlaması ve antrenman grafiğini yönetmesi için eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir ile el sıkışıldı.

İLK SINAV 4. HAFTADA GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI

Kulüpten yapılan kamuoyu bilgilendirme metninde, "Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, bu kararla birlikte pazar günü kendi sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçının taktik hazırlıklarına Çimşir yönetiminde başlayacak.

Kaynak: AA