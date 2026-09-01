Aslan Geleceğin Golcüsünü Kaptı: Deniz Gül 10 Milyon Euroya Galatasaray'da!

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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek.

Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA