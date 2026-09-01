Aslan Geleceğin Golcüsünü Kaptı: Deniz Gül 10 Milyon Euroya Galatasaray'da!

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekiz'in dev ekibi Porto forması giyen 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül’ü 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Son Güncelleme:
Aslan Geleceğin Golcüsünü Kaptı: Deniz Gül 10 Milyon Euroya Galatasaray'da!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek.

Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Trabzonspor’u Gençlerbirliği Maçına Eski Hocası Hazırlayacak Trabzonspor Eski Hocasına Emanet
Filenin Sultanları Durdurulamıyor: Azerbaycan’ı Set Vermeden Süpürüp Çeyrek Finale Uçtuk! Azerbaycan’ı Set Vermeden Süpürüp Çeyrek Finale Uçtuk!
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar
İran'ın 5 Büyük Kentinde Cehennem Gecesi! Tahran 'Pişman Edeceğiz' Dedi, Trump 'Çok Daha Büyük Vururuz' Resti Çekti Tahran 'Pişman Edeceğiz' Dedi, Trump 'Çok Daha Büyük Vururuz' Resti Çekti
Muğla'da Eski Sevgili Dehşet Saçtı! Takıntılı Erkek Silahla Kadını Katledip İntihar Etti Muğla'da Eski Sevgili Dehşet Saçtı! Takıntılı Erkek Silahla Kadını Katledip İntihar Etti
Fenerbahçe'de 4 Veda Birden: Diego Carlos, Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile Yollar Ayrılıyor Fenerbahçe'de 4 Veda Birden
Arif Kocabıyık Tutuklandı: Yurt Dışına Kaçarken TIR'da Yakalanmıştı Arif Kocabıyık Tutuklandı