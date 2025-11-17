Galatasaray’da 8 Eksik Alarmı! Son Durumları ne?

Galatasaray’da sakatlık ve cezalar üst üste gelirken toplam 8 oyuncu kadrodan uzak kaldı. Yıldız isimlerin sahalara dönüş tarihleri belirsizliğini koruyor.

Süper Lig lideri Galatasaray’da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro daralması yaşanıyor. Son gelişmelerle birlikte takımda 6 futbolcu sakat, 2 futbolcu da bahis soruşturması nedeniyle cezalı duruma düştü.

Sarı kırmızılılardaki süreç İlkay Gündoğan’ın Başakşehir maçında sakatlanmasıyla başladı. Ardından Yunus Akgün ameliyat oldu, milli maçtaysa Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen sakatlandı. Son olarak Berkan Kutlu antrenmanda sakatlanarak listeye eklendi. Bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya 9 ay men cezası verilmesiyle eksik sayısı 8’e ulaştı.

NE ZAMAN DÖNECEKLER?

TRT Spor'un haberine göre oyuncuların son durum şöyle:

İlkay Gündoğan: Bireysel-program ve takım antrenmanı karışık bir tempoda çalışıyor. Durumu gün gün takip ediliyor.

Yunus Akgün: Ameliyat nedeniyle bir süre daha forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

Kaan Ayhan: Milli takımda sakatlandı. İlk kontroller sonrası yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Derbide olması zor.

Berkan Kutlu: Pazar günü sakatlandı. 2–3 hafta forma giyemeyebilir.

Victor Osimhen: Nijerya–Kongo maçında sakatlandı. Ödem tespit edildi. Çarşamba günkü MR sonrası durumu netleşecek.

Abdülkerim Bardakcı: Milli takım kadrosundan çıkarıldı ancak ciddi bir sorun yok. Gençlerbirliği maçında dönmesi planlanıyor.

