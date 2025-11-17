Icardi'den Çok Konuşulacak ‘Arjantin’’ İtirafı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında hem özel yaşamına hem de sarı-kırmızılılardaki kariyerine dair içten değerlendirmelerde bulundu. Programın konuğu China Suarez’in sorularını yanıtladığı sırada stüdyoya aniden giren Icardi, sohbetin bir bölümünü Galatasaray’a ayırdı.

‘ZOR BİR DÖNEMİ TERSİNE ÇEVİRDİK’

Icardi, İstanbul’a imza attığı dönemde kulübün yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Galatasaray’a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik” sözleriyle o süreçteki yükselişi anlattı.

Yıldız oyuncu, mevcut tabloyla ilgili olarak da “Her şeyi toparlama fırsatına sahip olamadım ama mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız” ifadelerini kullanarak takımdaki atmosferi özetledi.

‘DÖNMEM İÇİN ARADILAR'

Programın sunucusu Pergolini’nin yönelttiği “Arjantin’e döner misin?” sorusuna China Suarez tereddütsüz bir yanıt verdi: “Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir; Boca kesinlikle yok.”

Icardi ise ülkesine dönüş ihtimaliyle ilgili kişisel görüşünü şu cümlelerle aktardı:

“Ben Newell’lıyım. Dönmem için beni bir kez aradılar. Ama daha hiç aklımdan bile geçmiyor, düşünmüyorum. Tüm satın aldığım şeyleri Avrupa’da kurdum.”

GALATASARAY’DA MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bu arada sarı-kırmızılılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıkları tempo düşmeden devam ediyor. Mauro Icardi’nin ise ailevi nedenler sebebiyle kulüpten iki gün izin aldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi