Icardi'den Çok Konuşulacak ‘Arjantin’’ İtirafı

Arjantin’de katıldığı programda samimi açıklamalar yapan Mauro Icardi, ülkesine dönüş için “Beni aradılar” itirafını paylaştı. Avrupa’daki düzenini bozmak istemediğini vurgulayan yıldız golcü, Galatasaray’da mutlu olduğunu belirtirken sözleri Arjantin basınında da gündem oldu.

Son Güncelleme:
Icardi'den Çok Konuşulacak ‘Arjantin’’ İtirafı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında hem özel yaşamına hem de sarı-kırmızılılardaki kariyerine dair içten değerlendirmelerde bulundu. Programın konuğu China Suarez’in sorularını yanıtladığı sırada stüdyoya aniden giren Icardi, sohbetin bir bölümünü Galatasaray’a ayırdı.

‘ZOR BİR DÖNEMİ TERSİNE ÇEVİRDİK’

Icardi, İstanbul’a imza attığı dönemde kulübün yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Galatasaray’a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik” sözleriyle o süreçteki yükselişi anlattı.

Yıldız oyuncu, mevcut tabloyla ilgili olarak da “Her şeyi toparlama fırsatına sahip olamadım ama mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız” ifadelerini kullanarak takımdaki atmosferi özetledi.

Icardi'den Çok Konuşulacak ‘Arjantin’’ İtirafı - Resim : 1

‘DÖNMEM İÇİN ARADILAR'

Programın sunucusu Pergolini’nin yönelttiği “Arjantin’e döner misin?” sorusuna China Suarez tereddütsüz bir yanıt verdi: “Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir; Boca kesinlikle yok.”

Icardi ise ülkesine dönüş ihtimaliyle ilgili kişisel görüşünü şu cümlelerle aktardı:
“Ben Newell’lıyım. Dönmem için beni bir kez aradılar. Ama daha hiç aklımdan bile geçmiyor, düşünmüyorum. Tüm satın aldığım şeyleri Avrupa’da kurdum.”

GALATASARAY’DA MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bu arada sarı-kırmızılılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıkları tempo düşmeden devam ediyor. Mauro Icardi’nin ise ailevi nedenler sebebiyle kulüpten iki gün izin aldığı belirtildi.

Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk...Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk...Spor
Icardi–Osimhen Krizi! Perde Arkasında Ne Var?Icardi–Osimhen Krizi! Perde Arkasında Ne Var?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi Galatasaray Arjantin
Son Güncelleme:
Milli Takım’da Sakatlık Şoku: 5 İsim Aday Kadrosundan Çıkarıldı Milli Takım’da Şok! 5 İsim Aday Kadrodan Çıkarıldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Beşiktaş Açıkladı: Sergen Yalçın Anjiyo Oldu Siyah-Beyazlı Camia Endişeli... Anjiyo Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekliye Kötü Haber! SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo Memur ve Emekliye Kötü Haber! 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo
TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var
8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor 8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor
Milli Takım’da Sakatlık Şoku: 5 İsim Aday Kadrosundan Çıkarıldı Milli Takım’da Şok! 5 İsim Aday Kadrodan Çıkarıldı