Okan Buruk'tan Takımına Çarpıcı Eleştiri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor yenilgisinin ardından takımına sert mesajlar verdi: "Bu iş benim sorumluluğumda ama böyle oynamaya hakkımız yok."

Okan Buruk'tan Takımına Çarpıcı Eleştiri!
Galatasaray sezonun ilk yenilgisini aldı. 1-0’lık Kocaelispor yenilgisinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımına sert mesajlar verdi. Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin bugüne baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi.

'BAZEN OYUNCULARIMIZ ÖNEMSEMİYOR'

* Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmemiz gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabi teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda.

'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'

* Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşler zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor

Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

