Fenerbahçe-Galatasaray Derbisindeki Olaylar Mahkemeye Taşındı: 2 Yıldız İsme Hapis Şoku

Geçen sezonki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal hakkında hapis cezası istendi. Duruşma 15 Ocak 2026’ya ertelendi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen sezon Rams Park Stadyumu’nda oynanan derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili 5 kişi, İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Duruşmaya, Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve taraf avukatları da katıldı. Şüpheliler arasında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş da bulunuyor.

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcılık, şüphelilerin “haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına yol açacak şekilde kasten yaralama” ile “spor alanlarında taşkınlık yapma ve tesislere zarar verme” suçlarından yargılanmasını talep etti. Savcılık, bu suçların karşılığında 1 yıl 3’er aydan 3 yıl 4’er ay 15’er güne kadar hapis cezası verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için duruşmayı 15 Ocak 2026 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal hakkında “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapma ve tesislere zarar verme” suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

