Galatasaray, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılı ekip, yıldız oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı
Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da ilk 2 sezondaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin Haziran 2026'da sözleşmesi sona eriyor. Sakatlığını yeni atlatan ve Osimhen'in gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Arjantinli yıldız, Galatasaray'da kalmak istiyor.

KARAR VERİLDİ

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray yönetimi Icardi'nin geleceği için kararını verdi. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasına karar verdi. Habere göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında başka bir kulüple ön anlaşmaya varmasını istemiyor.

Galatasaray'da 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol atarken, 22 asist yaptı. Yıldız oyuncu 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Kaynak: NTV Spor

