Galatasaray'a Piyango Vurdu: Yunus Akgün'e Premier Lig'den Dev Talip

Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaraylı Yunus Akgün için Avrupa devleri sıraya girmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 4 gole imza atan Yunus, adeta parmak ısırttı.

Yunus Akgün’ün başarılı performansının ardından İspanyol basını, dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. İngliltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın milli futbolcu için harekete geçeceğini belirtti. Yunus Akgün’ün Kırmızı Şeytalar’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in sitemine uygun bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Yunus Akgün’ün İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin de ilgisini çektiği iddia edilmişti.

Galatasaray’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün’ün güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.