Galatasaray'a Piyango Vurdu: Yunus Akgün'e Premier Lig'den Dev Talip

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev bir talip çıktı. Manchester United'ın Yunus için harekete geçebileceği kaydedildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'a Piyango Vurdu: Yunus Akgün'e Premier Lig'den Dev Talip

Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaraylı Yunus Akgün için Avrupa devleri sıraya girmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 4 gole imza atan Yunus, adeta parmak ısırttı.

Galatasaray'a Piyango Vurdu: Yunus Akgün'e Premier Lig'den Dev Talip - Resim : 1

Yunus Akgün’ün başarılı performansının ardından İspanyol basını, dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. İngliltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın milli futbolcu için harekete geçeceğini belirtti. Yunus Akgün’ün Kırmızı Şeytalar’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in sitemine uygun bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Yunus Akgün’ün İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin de ilgisini çektiği iddia edilmişti.

Galatasaray’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün’ün güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyorGalatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyorSpor
Galatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu KapattıGalatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu KapattıSpor

Etiketler
Galatasaray transfer Manchester United
Son Güncelleme:
Muz Kabuğu Çayı Bakın Neye Yarıyor: Yıllarca Boşuna Çöpe Atmışız! Muz Kabuğu Çayı Bakın Neye Yarıyor: Yıllarca Boşuna Çöpe Atmışız!
Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira
Wanda'dan Ayrılan Icardi'den Simge Hamlesi Wanda'dan Ayrılan Icardi'den Simge Hamlesi
Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyor Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu
Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı Mbappe'den Icardi'ye Mesaj
Fenerbahçe'nin Vazgeçilmezi Fred İçin Kesenin Ağzını Açtılar: İki Kulüpten Dev Teklif Fred İçin Kesenin Ağzını Açtılar! Dev Teklif