Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyor

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için 'anahtarı' bulduğu iddia edildi. Napoli'nin Yunus Akgün'e olan ilgisi, sarı-kırmızılı ekibe fırsat doğurdu.

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Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyor

Süper Lig’de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna fırtına gibi devam eden Galatasaray’da en ön plana çıkan oyuncular arasında Yunus Akgün de yer aldı. Yunus’un harika performansının ardından Napoli’nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı ekibin bonservisini almak istediği Victor Osimhen için Yunus’u ‘anahtar’ olarak kullanabileceği iddia edildi.

Galatasaray Osimhen'i Transfer Etmenin Anahtarını Buldu: Napoli O Yıldızı İstiyor - Resim : 1

Avrupa Ligi’nde gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yunus Akgün’e Napoli’nin talip olduğu iddia edildi. İtalyan devinin ara transferde Galatasaray’ın kapısını çalabileceği belirtildi.

Napoli’nin harekete geçmesi durumunda, sarı-kırmızılı ekibin de Osimhen için bir hamlede bulunacağı iddia edildi. Galatasaray’ın Osimhen için Yunus Akgün’ü ve bir miktar para teklif edeceği öne sürüldü.

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Kaynak: Sabah

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