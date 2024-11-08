Galatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu Kapattı

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için açıklama yaptı. Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray'da Icardi Şoku: Çapraz Bağları Koptu, Sezonu Kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrıldı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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