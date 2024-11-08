Spor Yazarları Dün Akşamki Galatasaray'ı Yorumladı... 'Tottenham'a Futbol Eziyeti!'

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Premier League ekibi Tottenham'ı evinde 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükselttiği heyecanlı karşılaşmaya sosyal medyadan yorum yağarken, spor yazarları da mücadeleye ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldı.

'OKAN BURUK'UN USTALIK ESERİ'

Hürriyet'ten Engin Kehale'nin görüşleri şu şekilde:

"Okan Buruk’un ustalık eserlerinden birini izledik. Bu satırların yazarını takip edenler, Tottenham Stadı’ndaki yazıyı hatırlayacaklardır: “To dare is to do.” Yani ‘cüret edersen yaparsın.’ Galatasaray cüret etti ve yaptı. Tottenham’ı çaresiz bırakan bir plan vardı sahada.

Üçlü savunmanın ortasında Kaan Ayhan’ın başlaması, en önemli dokunuştu. Buruk, maç önünde beklenen, biraz da korkulan Barış Alper-Son ve Yunus Akgün-Brennan Johnson eşleşmesini hiç izletmedi. Skor tabelasının, oyunu yansıtmadığı bir 90 dakikaydı. Rakibin sakat stoperleri nedeniyle sahada olan B planı ikilisini tüketti Galatasaray. Topu Draguşin’e yönlendirdi. Onun hatalarından da sert ve yoğun baskıyla pozisyonlar buldu."

'TARİHİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİNİ YAŞATABİLİRDİ'

Sabah'tan Bülent Timurlenk, karşılaşmayla ilgili şunları yazdı:

"Obsesif olarak geriden topla çıkmaya çalışan İngilizlere yapılan yoğun baskı rakibi sersemletti. Yunus'un muhteşem golü sonrasında hem hücumda hem savunmada müthiş futbol oynayan Galatasaray ne kadar sürebilir ki, dedirten presini 45 dakikaya taşıdı.

Tottenham'ın tek fırsatta bulduğu gol, Buruk'un takımı adına 11 hücum, geçen sezonki Bayern Münih maçından sonra Galatasaray'ın en iyi oyunu ve hatta tabeladan bağımsız belki de Galatasaray tarihinin en iyi performanslarından biri. 46-65 arası Galatasaray, Tottenham'a tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşatabilirdi. Kaçırmaya doymadılar. Böylesi görkemli bir oyunun karşılığı bu tabela değil, çok daha farklı olmalıydı… Elbette Icardi'nin sakatlığı sezonun kalanı için hem ünlem hem soru işareti."

'GALATASARAY TOTTENHAM'I DAĞITTI'

Sabah'tan Levent Tüzemen'in maçla ilgili değerlendirmeleri de şu şekilde:

"65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği, Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Saray dağıttı. Eğer iki gole imza atan Osimhen ile Icardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan etkili ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı.

Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik ve telaş başladı. Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları G.Saray'ı ayakta tutarken 3 puanı da getirdi."