Galatasaray'da Şok Sakatlık! Mauro Icardi Oyundan Çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında sakatlandı.

Arjantinli yıldız, 82. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Galatasaray'da Icardi yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, mücadelenin ardından golcü oyuncunun sakatlığına ilişkin, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müsabakada 2 gol kaydeden Victor Osimhen'in yorgunluk nedeniyle oyundan çıktığını belirten İnce, "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz. Ağrısı çok. Şimdilik tedavisini yaptık. Yarın MR çekilecek. Sonrasında resmi olarak açıklayacağız. Dizin içinde muayene ile anlayabileceğin bağlar var ama hiçbir şey yok desem sonra bir şey çıksa saçma bir şey olur. MR'ı bekleyip konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.