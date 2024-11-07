Mbappe'ye Şok! Kesik Yedi

RMC ve Le Parisien'de yer alan haberlere göre geçen milli arada yaşadığı sakatlık yüzünden Fransa milli takımına çağrılmayan Kylian Mbappe, Fransa'nın 14 Kasım'da İsrail ve 17 Kasım'da İtalya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda da yer almayacağı öne sürülmüştü.

Fransa basınında yer alan iddialar doğru çıktı.

BU KEZ PERFORMANS KESİĞİ

Geçen milli arada kas sorunu nedeniyle Madrid'de kalan oyuncunun bu kez Real Madrid'deki kötü futbolu nedeniyle milli takıma alınmadığı öğrenildi.

Kaleci: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Defans: Jonathan Clauss (Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Forvet : Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter).