Mbappe'ye Şok! Kesik Yedi

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi milli takım kadrosuna almadı. Mbappe, geçen milli arada da sakatlığı sebebiyle kadroya çağrılmamıştı.

Mbappe'ye Şok! Kesik Yedi

RMC ve Le Parisien'de yer alan haberlere göre geçen milli arada yaşadığı sakatlık yüzünden Fransa milli takımına çağrılmayan Kylian Mbappe, Fransa'nın 14 Kasım'da İsrail ve 17 Kasım'da İtalya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda da yer almayacağı öne sürülmüştü.

Mbappe'ye Şok! Kesik Yedi - Resim : 1

Fransa basınında yer alan iddialar doğru çıktı.

BU KEZ PERFORMANS KESİĞİ

Geçen milli arada kas sorunu nedeniyle Madrid'de kalan oyuncunun bu kez Real Madrid'deki kötü futbolu nedeniyle milli takıma alınmadığı öğrenildi.

Kaleci: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Defans: Jonathan Clauss (Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Forvet : Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter).

Real Madrid'in Yıldızı Mbappe'den 'Tecavüz Skandalı' AçıklamasıReal Madrid'in Yıldızı Mbappe'den 'Tecavüz Skandalı' AçıklamasıSpor
Kylian Mbappe Seçilemediği Futbol Kulübünün Sahibi OlduKylian Mbappe Seçilemediği Futbol Kulübünün Sahibi OlduSpor

Etiketler
Mbappe Fransa
Alanyaspor Teknik Direktörünü Buldu Alanyaspor Teknik Direktörünü Buldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Tarihi Başarı: Hem Eylül Hem de Ekimde... Kerem Aktürkoğlu'ndan Tarihi Başarı
Herkes Zeytinyağı ve Tereyağı Zannediyordu: Meğer En Sağlıklı Yağ Buymuş Herkes Zeytinyağı ve Tereyağı Zannediyordu: Meğer En Sağlıklı Yağ Buymuş
Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor