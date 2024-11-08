Fenerbahçe, Hollanda'dan Mağlubiyetle Dönüyor! AZ Alkmaar 3 - 1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı lacivertli takım Hollanda'dan 3-1 mağlubiyetle dönüyor.
Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar, Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi.
İLK 11'LER
Hollanda'daki maçta AZ Alkmaar; Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott kadrosuyla sahaya çıktı.
Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko ilk 11'ini tercih etti.
CANLI ANLATIM | AZ Alkmaar 0-0 Fenerbahçe
88' Gol | Maalesef kalemizde üçüncü golü görüyoruz. AZ Alkmaar'da yayda Smit'in ceza sahasına koşu yapan Kasius'a verdiği pasta Kasius kalecimiz Livakovic'i geçerek boş kaleye vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
86' SARI KART | Osayi Samuel, orta sahanın sol tarafında Meerdink'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
84' SARI KART | Fenerbahçe'de Fred, orta alanda Meerdink'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
75' Gol | Maalesef kalemizde ikinci golü görüyoruz. AZ Alkmaar'da Smit yaydan ceza sahamıza çalımlarla girerek sağ ayak içiyle uzak köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.
70' GOOOOOL | Temsilcimiz Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaydan savunma arkasına gönderdiği harika pasta top En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
69' AZ Alkmaar'da Parrot'un sol kanattan topu sürerek ceza sahasına yerden verdiği pasta Smit penaltı noktasının sağında aşırtma bir vuruş denedi fakat top dışarı çıktı.
63' SARI KART | Temsilcimiz Fenerbahçe'de Becao, orta alanda AZ Alkmaar'lı futbolcuya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
62' PENALTI KAÇTI | En Nesyri'nin kalecinin soluna doğru yerden kullandığı penaltıda kaleci Odura topu iki hamlede kurtardı.
61' PENALTI | En Nesyri'nin merkezden topu sürerek ceza sahasına koşu yapan Dzeko'ya yerden verdiği pasta savunmada De Wit topa müdahale etmek isterken Dzeko'yu düşürdü. Temsilcimiz Fenerbahçe penaltı atışı kazandı.
59' Gol | Maalesef kalemizde golü görüyoruz. Addai'nin yaydan geride bulunan Parrot'a çevirdiği topta Parrot ceza sahasının solundan koşu yapan Daal'a havadan bir pas verdi. Daal tek dokunuş yaparak topu ağlara gönderdi.
56' AZ Alkmaar'ın kendi yarı alanının sağından kullandığı taç atışında temsilcimiz Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topa sahip oldu. Ceza sahasının sağında topla buluşan Dzeko penaltı noktasına yerden çevirdi. Maximin'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
54' SARI KART | Orta alanda İsmail Yüksek, Kwakman'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
51' SARI KART | Orta alanın sağında Mijnans, Fred'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
49' SARI KART | Saint Maximin, rakip yarı alanın solunda Maikuma'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
36' Dusan Tadic'in merkezden ceza sahasının sağında bulunan Dzeko'ya yerden verdiği pasta Dzeko, penaltı noktasının sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top kalexi Oduro'da kaldı.
27' Fred'in orta alandan savunma arkasına koşu yapan Dzeko'ya gönderdiği harika uzun topta Dzeko, ceza sahasının soluna kaleciyle baş başa kaldı. Sol ayakla yaptığı vuruşta kaleci Owusu Oduro topu kurtardı ve top kornere gitti.
24' AZ Alkmaar'da Parrot'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmamızdan geri döndü.
22' Edin Dzeko, ceza sahasının sol tarafından çizgiye inerek içeriye ortalamak istedi fakat AZ Alkmaar savunması araya girdi.
17' AZ Alkmaar'da Parrot, ceza sahasının sol tarafından içeriye yerden ortaladı. Topa dokunmak isteyen Addai savunmamızda Çağlar'a faul yaptı.
8' AZ Alkmaar'da Kwakman, yayın sağından sol ayak üstüyle gelişine bir vuruş yaptı fakat top farklı şekilde üstten auta gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.