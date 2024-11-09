Fenerbahçe'nin Vazgeçilmezi Fred İçin Kesenin Ağzını Açtılar: İki Kulüpten Dev Teklif

Fenerbahçe'nin olmazsa olmazları arasında yer alan Fred için Suudi Arabistan kulüpleri harekete geçti. İki kulübün sarı-lacivertli ekibe yaptığı teklifte kesenin ağzını açtığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin Vazgeçilmezi Fred İçin Kesenin Ağzını Açtılar: İki Kulüpten Dev Teklif

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla kendinden söz ettiren Fred’in çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Vazgeçilmezi Fred İçin Kesenin Ağzını Açtılar: İki Kulüpten Dev Teklif - Resim : 1

Fenerbahçe’nin olmazsa olmazları arasında yer alan Fred için Suudi kulüplerinin kesenin ağzını açtığı kaydedildi. Al Ahli ve Al Hilal’in Fenerbahçe’nin kapısını Fred içi çaldığı ve iki kulübün de teklifinin 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Yıldız oyuncu bu sezon 13 karşılaşmada süre alırken, 4 gol ve 3 asist üretti. Fred’in güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Kaynak: Sabah

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