Wanda'dan Ayrılan Icardi'den Simge Hamlesi

Futbolcuğu kadar çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme gelen Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 10 yıldır aşk yaşadığı Wanda Nara ile ayrıldı. Icardi, ayrılığın ardından şarkıcı Simge’yi takibe aldı.

Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamasının ardından, Icardi’nin Tottenam maçının antrenmanlarında parmağında yüzük olmadığı görüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu, sürpriz bir şekilde şarkıcı Simge Sağın’ı Instagram’dan takip etti.

Simge Sağın da Icardi’nin takibine takiple karşılık verirken, yıldız oyuncu Simge’nin bir fotoğrafını beğenmeyi de ihmal etmedi.

Simge, geçen aylarda verdiği bir röportajda Icardi’yi gördüğü en yakışıklı futbolcular arasında göstermişti.