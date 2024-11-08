Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlanarak oyuna devam edemezken yıldız isimden kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Arjantinli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. Haftasındaki Galatasaray’ın kendi sahasında 3-1’lik net skorla mağlup etti Tottenham karşılaşmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi - Resim : 1

SEZONU KAPATTI

Maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Icardi sakatlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi - Resim : 2

GALATASARAY’A BAŞARILAR DİLEDİ

Icardi, paylaşımında Galatasaray’a başarılar dilerken, "Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkürler. Yakında geri döneceğim." İfadelerini kullandı.

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi - Resim : 3

Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi - Resim : 4

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Kaynak: Gerçek Gündem

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