Sezonu Kapatan Icardi'den Dikkat Çeken Paylaşım: Galatasaray'a Başarılar Diledi

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. Haftasındaki Galatasaray’ın kendi sahasında 3-1’lik net skorla mağlup etti Tottenham karşılaşmasında flaş bir gelişme yaşandı.

SEZONU KAPATTI

Maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Icardi sakatlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

GALATASARAY’A BAŞARILAR DİLEDİ

Icardi, paylaşımında Galatasaray’a başarılar dilerken, "Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkürler. Yakında geri döneceğim." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem