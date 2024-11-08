Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Bu İddia Çok Konuşulacak... Jose Mourinho Küstü, Ağzını Bıçak Açmıyor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, Jose Mourinho hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Şentürk, Samandıra'dan bilgi aldığını ve Portekizli hocanın oyuncularla konuşmadığını söyledi.

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Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Bu İddia Çok Konuşulacak... Jose Mourinho Küstü, Ağzını Bıçak Açmıyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Semih Şentürk, Portekizli hoca Jose Mourinho hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Semih Şentürk'ün SkySpor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:

Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Bu İddia Çok Konuşulacak... Jose Mourinho Küstü, Ağzını Bıçak Açmıyor - Resim : 1

"Geçen seneki çocuklarla iletişimim var. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş.

Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var. Mourinho sezon başından beri, bizim çocuklar hepsi gidiyorlar oraya... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor. Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler...

Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Bu İddia Çok Konuşulacak... Jose Mourinho Küstü, Ağzını Bıçak Açmıyor - Resim : 2

Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş. Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş."

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