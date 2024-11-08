Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile 3 yıllık anlaşamaya vardığını duyurdu.

Onuralp Bitim sezon sonuna kadar Bayern Münih takımıyla birlikte mücadele edecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague’de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek."

Kaynak: Gerçek Gündem