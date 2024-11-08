Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bitim, sezon sonuna dek EuroLeague takımı Bayern Münih forması giyecek.

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Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile 3 yıllık anlaşamaya vardığını duyurdu.

Onuralp Bitim sezon sonuna kadar Bayern Münih takımıyla birlikte mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı - Resim : 1

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague’de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek."

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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