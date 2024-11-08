Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile Anlaşmaya Vardı
Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bitim, sezon sonuna dek EuroLeague takımı Bayern Münih forması giyecek.
Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile 3 yıllık anlaşamaya vardığını duyurdu.
Onuralp Bitim sezon sonuna kadar Bayern Münih takımıyla birlikte mücadele edecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague’de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek."
Kaynak: Gerçek Gündem
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