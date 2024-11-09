Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı
Sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'ye bir destek de dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'den geldi. Mbappe, Icardi'ye destek olmak için Instagram paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımının Tottehnam’ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak sezonu kapattı.
Sakatlanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Mauro Icardi’ye Kylian Mbappe’den de destek geldi.
Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de top koşturan Mbappe, eski takım arkaşının sakatlığına duyarsız kalmadı. Icardi’nin Instagram paylaşımına yorum yapan Mbappe, "Güçlü kal dostum" diye yazdı.
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