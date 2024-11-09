Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı

Sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'ye bir destek de dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'den geldi. Mbappe, Icardi'ye destek olmak için Instagram paylaşımına yorum yaptı.

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Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımının Tottehnam’ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak sezonu kapattı.

Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 1

Sakatlanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Mauro Icardi’ye Kylian Mbappe’den de destek geldi.

Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de top koşturan Mbappe, eski takım arkaşının sakatlığına duyarsız kalmadı. Icardi’nin Instagram paylaşımına yorum yapan Mbappe, "Güçlü kal dostum" diye yazdı.

Mbappe'den Icardi'ye Mesaj: Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 2

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