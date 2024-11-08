Kayserispor, Kasımpaş’yı 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında Kayserispor Kasımpaş’yı 2-1 mağlup etti.

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Kayserispor, Kasımpaş’yı 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Kartal Kayra Yılmaz’ın 23. dakikada penaltıdan attığı golle konuk takım Kayserispor Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 50. dakikada Aytaç Kara ile skora denge getirdi ve durumu 1-1 yaptı. 55. dakikada Kayserispor Hasan Ali Kaldırım ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

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Kaynak: ANKA

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