Beşiktaş'tan Yeni Akit'e Zehir Zemberek Tepki! Hem Paylaşımı Hem Haberi Sildiler

Yeni Akit’in geçtiği bir haber ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Paylaşım ve haber silinirken, Beşiktaş, Yeni Akit’e zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

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Beşiktaş'tan Yeni Akit'e Zehir Zemberek Tepki! Hem Paylaşımı Hem Haberi Sildiler

Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın güvenlik sebebiyle Türkiye dışında bir ülkede oynanması kararı alınması sonrasında Yeni Akit “UEFA'da gizli tehlike: Mossad, UEFA'yı avucuna aldı” başlıklı bir haber servis ederken, sosyal medyada da Beşiktaş’ı etiketleyerek hakaretvari sözler kullanıldı.

PAYLAŞIM VE HABER SİLİNDİ

Sosyal medyada gelen yoğun tepkiler üzerine hem haber hem de paylaşım Yeni Akit tarafından silindi.

Google'de adı geçen haber aratıldığına çıkan linke tıklanıldığında sitenin ana sayfasının çıktığı görüldü.

Beşiktaş'tan Yeni Akit'e Zehir Zemberek Tepki! Hem Paylaşımı Hem Haberi Sildiler - Resim : 1

Beşiktaş kulübünü hedef alan sosyal medya paylaşımı da daha sonra silindi.

Beşiktaş'tan Yeni Akit'e Zehir Zemberek Tepki! Hem Paylaşımı Hem Haberi Sildiler - Resim : 2

BEŞİKTAŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Beşiktaş’tan da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Beşktaş’ın şeref ve namusuna dil uzatmak kimsenin haddi değildir denirken, devletin gerekli cevabı vereceğine inançlarının tam olduğu vurgulandı.

”Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye’nin en eski ve saygın spor kulübüdür.

Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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