Fenerbahçe'de Fred'den Üzen Haber Geldi

Fenerbahçe, dün UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-3 yendiği Lugano'yu kendi evinde de 2-1 yenerek, bir üst tura çıktı ve Lille'in rakibi oldu.

Lugano maçının ilk yarısında sakatlanan ve yerini İsmail Yüksek'e bırakan Fenerbahçe orta sahasının dinamosu Fred ise taraftarlarını üzmüştü. Yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

'3-4 HAFTA BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEK'

Yapılan sağlık incelemelerinin ardından Brezilyalı yıldız futbolcunun iyileşme sürecinin 3-4 hafta süreceği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem