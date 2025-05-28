Olaylı Derbi Davası Yine Ertelendi

Olaylı derbide Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu kişilerin yargılanmasına devam edildi. Duruşma yine ertelendi.

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Olaylı Derbi Davası Yine Ertelendi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü katılmazken, tutuksuz sanık Oosterwolde, müşteki Ali Çelikkıran hazır bulundu. Futbolcu Mert Müldür ise duruşmaya tanık olarak katıldı.

Duruşma 18 Eylül’e ertelendi.

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Kaynak: İHA

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