Arda Turan'ın Yeni Adresi Resmen Açıklandı

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı.

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Arda Turan'ın Yeni Adresi Resmen Açıklandı

Eyüpspor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Arda Turan’ın yeni durağı Shakhtar Donetsk oldu. Genç teknik adam, Ukrayna ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk’ten 'Hoş geldin Arda Turan' başlığıyla yapılan açıklamada, “38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39’uncu teknik direktör olacak” ifadeleri kullanıldı.

ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arda Turan ilk açıklamasında, "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz." dedi.

Kaynak: Sabah

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