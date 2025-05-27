Fenerbahçe Beko Kaptanından Galatasaray'a Flaş Gönderme! 'Şampiyonluk Böyle Kutlanır, İzleyin'

THY EuroLeague’de sekiz yıl aranın ardından ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, tarihi zaferini coşkuyla kutladı. Üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftarıyla bir araya gelen sarı-lacivertliler, zafer turunu büyük bir heyecanla gerçekleştirdi.

'ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR'

Kutlamalar sırasında, Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ezeli rakipleri Galatasaray’a göndermede bulunan Mahmutoğlu, “Şampiyonluk böyle kutlanır… İzleyin.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına sarı-lacivertli kalp emojisi ekleyen kaptanın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı organizasyona tepki göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi