Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Sarı-lacivertli ekip, Bağdat Caddesi'nde üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği zafer turunda binlerce taraftarla unutulmaz bir kutlama yaptı.

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Avrupa'da tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluştu.

Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutladı - Resim : 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler dün kupayla İstanbul'a gelirken, bugün de kulüp tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Takımın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde üstü açık otobüse binen sporcular ve teknik heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkış yaptı.

Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutladı - Resim : 2

Bostancı üzerinden Bağdat Caddesi'ni turlayan Fenerbahçe'ye binlerce taraftar eşlik etti. Taraftarların tıklım tıklım doldurduğu caddede, meşaleler de yanarken marşlar ve besteler söylendi. Takım otobüsünün geçişi esnasında coşku doruğa ulaşırken, oyuncular da otobüs üzerinden kutlamalara katıldı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde turunu tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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