Avrupa'da Galatasaray Rüzgarı! UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golü Yunus Akgün'ün

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün Tottenham’a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonunun en iyi golü seçildi. UEFA'nın teknik gözlemcilerinin belirlediği “en iyi 10 gol” arasında birinci olan Akgün, büyük bir başarıya imza atarak adını tarih yazan futbolcular arasına yazdırdı.

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Avrupa'da Galatasaray Rüzgarı! UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golü Yunus Akgün'ün

UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlenen ve taraftarların oylamasıyla şekillenen "Sezonun En İyi 10 Golü" arasında, Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün Tottenham’a attığı gol zirveye yerleşti.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi. Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, 'Sezonun en iyi golü' kategorisinde en çok oyu alarak birincilik elde etti.

EN İYİ 10 GOL

Yunus Akgün (Galatasaray), Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio).

Kaynak: AA

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