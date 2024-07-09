Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Ardından... İşte Mert Hakan Yandaş’ın İfadesi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.

'TAKIM DOKTORUMUZU KORUMA İÇGÜDÜSÜ'

Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe’nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş’ın savcılığa ‘şüpheli’ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş’ın ifadesi şöyle:

"Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. Haksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır.

Çelikkıran, fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık’a fiziki müdahalede bulunmuştur. Gerçekleşen eylemlerim tamamıyla hukuk düzeninin koruduğu meşru müdafaa kapsamında kalmakta olup saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma iç güdüsünden ve gasp eylemini engelleme amacından farklı yorumlanmamalıdır."

'FİZİKİ SALDIRIDA BULUNMA NİYETİM YOKTU'

Herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını söyleyen şüpheli Yandaş, ‘’Görüntüler incelendiğinde, arbede yaşanan bölgeye ulaşmamın ardından arkamdan kim olduğunu kargaşa içerisinde tespit edemediğim bir kişi tarafından çekilmem nedeniyle dengemi kaydettim ve yere düştüm.

Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır ve fiziki hiçbir müdahalem olmamıştır. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır’’ dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 zanlı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de savcılıkta ifade vermişti.

Kaynak: İHA