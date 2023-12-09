Galatasaray'da, Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA