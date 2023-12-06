Galatasaray genç oyuncusuyla yollarını ayırdı

Sarı kırmızılılar, Muhaymin Mustafa ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Galatasaray genç oyuncusuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.5 sezondur forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Muhaymin Mustafa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu başında kadromuza katılan ve 1.5 sezondur sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz Muhaymin Mustafa ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhaymin Mustafa'ya göstermiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray genç oyuncusuyla yollarını ayırdı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu
Derbide gözler onlarda olacak: Fenerbahçe’de Dzeko, Beşiktaş’ta Aboubakar... Derbide gözler onlarda olacak: Fenerbahçe’de Dzeko, Beşiktaş’ta Aboubakar...
Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz
Yapı Kredi emekli promosyon tutarını güncelledi- Emekliye zamlı promosyon Yapı Kredi emekli promosyon tutarını güncelledi- Emekliye zamlı promosyon
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor! Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor!
Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
İşte Seçil Erzan'a ait MASAK raporu: Maaş bilgisi şoke etti İşte Seçil Erzan'a ait MASAK raporu: Maaş bilgisi şoke etti