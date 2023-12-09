Küfür ettiği anlar kameraya yansıyan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu: 'Sesli mesaj kaydediyordum'

TFF Temsilcisi Selçuk Küçükoğlu, Fenerbahçe-Sivasspor maçında küfür ederken kameralara yansımıştı. Küçükoğlu, savunmasında "edilen küfürleri sesli mesaj yolu ile kaydediyordum" dedi.

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Küfür ettiği anlar kameraya yansıyan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu: 'Sesli mesaj kaydediyordum'

Fenerbahçe-Sivasspor maçında Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu, "Edilen küfürleri, sesli mesaj yolu ile kaydediyordum" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında görevli olan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu hakkında Temsilciler Kurulu soruşturma başlattı.

Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde Küçükoğlu'nun, Galatasaray aleyhine Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği anlar kayıtlara yansımıştı. Bu da büyük tepki görmüştü.

Söz konusu görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi. Temsilci Küçükoğlu'nun yazılı savunmasında "Ben o sırada cep telefonuma sesli mesaj yolu ile edilen küfürleri kaydediyordum. Zaten kulağımda da kulaklık vardı. Bunun dışında herhangi bir tezahürata katılmadım" sözlerini kullandı.

Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.

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