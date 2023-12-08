Türkiye Kupası'na yeni format geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi öncesi açıklamalar yaptı. Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası'na yeni bir format getireceklerini bildirdi.

Türkiye Kupası'na yeni format geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası'na yeni format getireceklerini bildirdi.

Büyükekşi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."

'SÜPER KUPA MAÇI DÜNYADA YANKI BULACAK'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." sözlerini sarf etti.

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