Olaylı derbi sonrası resmi açıklama: Beşiktaş'a seyircisiz oynama ve para cezası verildi

TBF, Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası kesti.

Olaylı derbi sonrası resmi açıklama: Beşiktaş'a seyircisiz oynama ve para cezası verildi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'e Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk oldu.

Olaylı geçen maçı Beşiktaş 68-64 kazanırken tribünden atılan yabancı madde Yam Madar'a isabet etti ve 23 yaşındaki oyuncu geçici görme kaybı yaşadı.

Olaylı derbi sonrası resmi açıklama: Beşiktaş'a seyircisiz oynama ve para cezası verildi - Resim : 1

Tribünlerden sahaya atılan maddelere karşı hakem masasından 3 kere uyarı yapılmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko maçındaki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e ceza verdi.

TBF'nin açıkladığı ceza kararına göre, Siyah beyazlılara bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca Beşiktaş, yönetmelik gereği Fenerbahçe ile bir sonraki iç saha maçını da seyircisiz oynayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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