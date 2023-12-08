Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Koray Gençerler görev yapacak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Maçta VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Alper Çetin ve Mehmet Kısal görev yapacak.

Kaynak: İHA

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