Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi

Sİyah beyazlıların efsane ismi 'Q7' lakaplı Ricardo Quaresma, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Son Güncelleme:

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 358. randevu oynanacak.

Bu maçlardan 133'ünü Fenerbahçe, 127'sini Beşiktaş kazanırken, 97 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı, Tüpraş Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Dev derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ricardo Quaresma, Türkiye'ye geldiğini paylaştı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iniş yapan Portekizli futbolcunun, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden izlemesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Quaresma Beşiktaş Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Yunan basınının 'Fenerbahçe ve Erdoğan' iddiası Ergin Ataman'ı çileden çıkardı: Mahkemeye vereceğim! Yunan basınının 'Fenerbahçe ve Erdoğan' iddiası Ergin Ataman'ı çileden çıkardı
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin
Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Ali Babacan, Altılı Masa'da o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra gelen teklifi reddettim' Ali Babacan, o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra...'