Yunan basınının 'Fenerbahçe ve Erdoğan' iddiası Ergin Ataman'ı çileden çıkardı: Mahkemeye vereceğim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün komşu Yunanistan'a bir ziyarette bulunarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşme sonrası Atina Büyükelçiliğine giden Erdoğan, Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile görüştü.

Yunan medya kuruluşu Mega TV, bu görüşmede Erdoğan'ın Ataman'a, "Neden Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'a gittin?" diye sorduğunu ve Ataman'ın cevaben,"Panathinaikos yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye buraya geldim (gülerek)" dediğini iddia etti.

ATAMAN: BU SAÇMALIK!

Basın toplantısında bu iddialara değinen Yeşil beyazlı ekibin baş antrenörü Ergin Ataman, iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddiaları ortaya atan medya kuruluşunu mahkemeye vereceğini söyledi.

Ataman, Erdoğan ile konuşmasında Türk-Yunan kardeşliğinden, iki ülkenin spor kültüründen, Panathinaikos ve Olympiakos'tan bahsettiğini söyledi.

Ergin Ataman'ın sözleri şöyle:

"Tamamen saçmalık. Bu görüşmede asla Fenerbahçe hakkında bir söz etmedim, bunu ortaya atan medya kuruluşunu mahkemeye vereceğim. Bu tamamen saçmalık!"

Kaynak: Gerçek Gündem