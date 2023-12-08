Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son maçlara damga vuran istatistik

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde son 5 maçın 4’ünde ilk golü atan takım galip gelemedi.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son maçlara damga vuran istatistik

Türk futbolunun en önemli olan derbilerinden biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 358. randevu oynanacak.

Bu maçlardan 133'ünü Fenerbahçe, 127'sini Beşiktaş kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı, Siyah beyazlıların evi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

İki ezeli rakibin mücadelelerinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk golü atan takım galip gelemedi. Diğer müsabakada ise gol sesi çıkmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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