İzmirli çocuklar "Şehrimin Takımı"nın maçındaydı

GERÇEK GÜNDEM-SPOR

İzmir'deki 15 farklı okuldan 2 bin civarında öğrenci Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda maçı izledi. Şubat ayında Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla başlayan “Şehrimin Takımı” projesinde bugüne kadar 7000’den fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisi konuk edilmişti. 6 Aralık Çarşamba günü oynanan kupa maçında ise ilk kez bir futbol maçında 2 bin civarında öğrenci bir defada konuk olarak maç izledi. Konuklar arasında özel öğrenim gören çocuklar da yer aldı.

Maçtan önce yapılan “Kids Zone” etkinliklerinde çocuklara etkinlik alanı girişinde, içinde sürpriz hediyelerin ve Göztepe bilekliği ile çıkartmalarının olduğu çantalar hediye edildi.

OFSAYTI BİLMEYİNCE...

Hayatında ilk kez stadyumda maç izleme şansına erişen öğrenciler şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemedi. Ofsayt kuralını bilmedikleri için de maç 0-0 iken Göztepe'nin kazandığı fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole çok uzun süre sevindiler.

FUTBOLCULARLA MAÇ SONUNDA BULUŞMA

Doğu tribünündeki konuk çocuklar maç boyunca güney tribünü ile birlikte Göztepe’ye tezahürat yaptı. İkinci yarıda Göztepe'nin kaydettiği üç gol ile birlikte öğrencilerin sevinçleri de görülmeye değerdi. Göztepe'nin 1461 Trabzon'u 3-0 ile geçerken 5. Tura kaldığı kupa maçında akılda en çok kalan ise futbolcuların maç sonunda kaptan Atınç ile birlikte çocukların tribününe giderek birlikte tezahürat yapmalarıydı.