Hull City'e Fenerbahçe'den 4'üncü transfer

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen ancak şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen tecrübeli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Hull City'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

Championship ekibinin bu transfer için görüşmelere başladığı vurgulandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'i transfer gündemine dahil etti. 27 yaşındaki yıldız için Championship ekibinin kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent'in İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Ryan Kent için Hull City'nin yanı sıra İskoçya'dan Rangers ve İngiltere'den Sheffield United'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Rangers ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Ryan Kent şu ana kadar 15 müsabakada forma şansı buldu. İngiliz kanat oyuncusu bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı. Ryan Kent aynı süreçte 2 asist üretti.

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. İngiliz kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Liverpool altyapısında futbola başlayan Ryan Kent daha sonra Coventry City, Barnsley, Freiburg ve Bristol City'de kiralık olarak forma giydi. Rangers, 2019-2020 sezonu başında 7 milyon 200 bin euro karşılığında Ryan Kent'i renklerine bağladı.

F.BAHÇE'DEN 4'ÜNCÜ TRANSFER

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Kent'i renklerine bağlaması halinde Fenerbahçe'den 4'üncü transferini yapmış olacak. Ada ekibi daha önce Ozan Tufan ile Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini sarı-lacivertlilerden almıştı.

Hull City son olarak, genç futbolcu Bora Aydınlık'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Hull City altyapısında çalışmalarını sürdüren Bora Aydınlık henüz A takım düzeyinde forma şansı bulamadı.