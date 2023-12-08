Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

Son Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

KURADA 32 TAKIM YER ALDI

Kurada 4. eleme turundan gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! - Resim : 1

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Kupada 5. turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 9-10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

- Beşiktaş - Eyüpspor,
- Antalyaspor - Pendikspor,
- Galatasaray - Ümraniyespor,
- Gaziantep FK - Bodrum FK,
- Trabzonspor - Manisa FK,
- Fatih Karagümrük - Kırklarelispor,
- MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor,
- RAMS Başakşehir - Boluspor,
- Fenerbahçe - Adanaspor,
- Alanyaspor - Samsunspor,
- Hatayspor - Sakaryaspor,
- Sivasspor - Ankara Keçiörengücü,
- Kasımpaşa - Bandırmaspor,
- Konyaspor - Göztepe,
- Adana Demirspor - 24Erzincanspor,
- Kayserispor - Gençlerbirliği.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ziraat Türkiye Kupası
Son Güncelleme:
Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin
Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi
Olaylı derbi sonrası resmi açıklama: Beşiktaş'a seyircisiz oynama ve para cezası verildi Olaylı derbi sonrası resmi açıklama: Beşiktaş'a seyircisiz oynama ve para cezası verildi
Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!