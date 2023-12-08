Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

KURADA 32 TAKIM YER ALDI

Kurada 4. eleme turundan gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım yer aldı.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Kupada 5. turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 9-10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

- Beşiktaş - Eyüpspor,

- Antalyaspor - Pendikspor,

- Galatasaray - Ümraniyespor,

- Gaziantep FK - Bodrum FK,

- Trabzonspor - Manisa FK,

- Fatih Karagümrük - Kırklarelispor,

- MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor,

- RAMS Başakşehir - Boluspor,

- Fenerbahçe - Adanaspor,

- Alanyaspor - Samsunspor,

- Hatayspor - Sakaryaspor,

- Sivasspor - Ankara Keçiörengücü,

- Kasımpaşa - Bandırmaspor,

- Konyaspor - Göztepe,

- Adana Demirspor - 24Erzincanspor,

- Kayserispor - Gençlerbirliği.

Kaynak: Gerçek Gündem