Galatasaray'da Muslera Sivasspor karşısında forma giyemeyecek
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Böylece Muslera gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak maçta oynayamayacak.
Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında 45+2. dakikasında rakibin kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Cezalı duruma düşen Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.
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