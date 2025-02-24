Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı.

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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dev derbinin görev alacak Video Yardımcı Hakemini (VAR) açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgiye göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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