Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dev derbinin görev alacak Video Yardımcı Hakemini (VAR) açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgiye göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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