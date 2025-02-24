Türkiye'de Nefesler Tutulacak: Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışında, Kritik Derbide Karşı Karşıya Gelecek

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray ile lig ikincisi Fenerbahçe RAMS Park’ta 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin nefesinin tutulacağı derbi öncesinde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 63 puan toplarken, Avrupa kupalarından elenmenin yarattığı moral bozukluğunun önüne geçmek ve liderlik yarışında avantajı kapmak istiyor.

Ligde ve Avrupa arenasında başarılı grafiğini sürdüren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle liderle arasındaki puan farkını 3’e indirmek istiyor. Teknik direktör Mourinho’nun derbide de ideal 11’inden vazgeçmesi beklenmiyor.

EN-NESYRI EN BÜYÜK KOZ

Sarı-lacivertlilerde Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ise son haftalarda takımın en formda ismi. Sezonun ilk golünü 2. haftada Göztepe'ye atan En-Nesyri, genellikle yedek başladığı sonraki 6 maçta suskun kaldı. Bodrum FK müsabakasıyla birlikte yeniden 11'de yer alan 27 yaşındaki futbolcu, 13. haftada Kayserispor'a karşı kaydettiği golle yükselişe geçti. En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 gole imza attı. Ligde 14'ü 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 8 haftanın 7'sinde ise gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.

GALATASARAY’IN SİLAHI OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakanın 10'unda gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 14 gol attı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Süper Lig'de Nijeryalı futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın 2'şer, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın da 1'er golü bulunuyor. Ahmed Kutucu ise 8'i Eyüpspor, 1'i de Galatasaray olmak üzere ligde 9 gol kaydetti.

LİDER DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 1'er kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiden de 3 puanla ayrılmayı başardı. Aslan, sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-1, siyah-beyazlıları da evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 9 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde yüzü gülmeyen Fenerbahçe’de moralleri yükselten etmenlerden biri Galatasaray karşısında gösterdiği deplasman performansı oluyor.

Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11’LERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Sallai, Sara, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, derbide sarı kart görmesi durumda 26. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'da tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun derbide kadroda olması bekleniyor.

EN PAHALI DERBİ

Bu akşamki derbi ayrıca tarihin en pahalı kadrolarıyla oynanan karşılaşma olma özelliğini taşıyacak. Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray’ın kadro değeri 277,23 milyon Euro olarak bildirilirken, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise 242 milyon Euro oldu.

Böylece iki takımın kadrolarının toplam kadro değeri 520 milyon Euro’yu aşıyor.

EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-0

İki takımın 115 yıllık geçmişinde, geride kalan 400 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18’inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçta ise Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Kaynak: DHA-İHA